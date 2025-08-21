21 августа, 20:55Политика
Трамп заявил, что США могут изменить подход к РФ и конфликту на Украине через две недели
Фото: ТАСС/АР/Alex Brandon
США могут изменить свою стратегию в отношении России и ситуации на Украине через две недели, если станет ясно, что мирное урегулирование конфликта невозможно. Об этом заявил президент Штатов Дональд Трамп в интервью американской радиостанции.
"Дам вам знать. Я бы сказал, в течение двух недель мы будем знать тем или иным образом. После этого нам, возможно, придется принять другой подход", – ответил президент США на вопрос о перспективах мира на Украине.
При этом уточнять подробности он отказался.
Между тем американские власти уже начали подготовку личной встречи Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Организацию мероприятия будут координировать вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф.
После планируется трехсторонняя встреча с участием Трампа. Сообщалось, что в качестве места для этого мероприятия американская администрация рассматривает столицу Венгрии Будапешт.
Журналисты указали, что это приоритетный выбор, поскольку венгерский премьер Виктор Орбан поддерживает тесные связи с Трампом.
Однако американские СМИ предполагают, что Путин может отказаться от участия во встрече, поскольку она "обеспечит легитимацию украинского режима Москвой, что создаст проблемы".
Как уточняли источники изданий, позиция России заключается в том, что контакты между лидерами могут состояться после выработки условий сделки. Для Москвы это означает капитуляцию Киева.
Трамп оценил шансы на урегулирование конфликта на Украине как "очень хорошие"