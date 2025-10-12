Спецпосланник Трампа Уиткофф посетил сектор Газа

Фото: x.com/SEPeaceMissions

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что посетил сектор Газа, чтобы убедиться в соблюдении Израилем первой фазы мирного соглашения. Об этом политик написал в соцсети X.

"Нам были представлены подробные отчеты по вопросам безопасности, гуманитарной помощи и мер по предотвращению конфликтов. При постоянной приверженности мир остается в пределах досягаемости", – отметил Уиткофф.

Израиль и ХАМАС подписали первые договоренности в рамках мирного плана по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке в ночь на 9 октября. В качестве первых шагов по сделке ХАМАС освободит всех заложников, а Израиль выведет свои войска на согласованную линию.

В ХАМАС подтвердили достижение мирного соглашения по Газе. Вместе с тем представители движения призвали президента США Дональда Трампа и власти арабских и исламских стран обязать Израиль выполнить договоренности.

"Саммит мира", созываемый по случаю заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа, состоится 13 октября в египетском городе Шарм-эш-Шейхе. Председателями встречи станут лидер Египта и Трамп.