ХАМАС отверг предложение об иностранном контроле над сектором Газа

Фото: ТАСС/EPA/MOHAMMED SABER

Радикальные палестинские движения ХАМАС, "Исламский джихад" и Народный фронт освобождения Палестины отвергли идею иностранного контроля над сектором Газа после урегулирования конфликта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на совместное заявление группировок.

Представители движений подчеркнули, что определение формы управления Газой является внутренним делом Палестины, которое будет определяться национальными силами народа.

При этом группировки выразили готовность воспользоваться участием зарубежных стран в вопросах восстановления, реконструкции и поддержки развития сектора Газа.

Израиль и ХАМАС подписали первые договоренности в рамках мирного плана по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке в ночь на 9 октября. В качестве первых шагов по сделке ХАМАС освободит всех заложников, а Израиль выведет свои войска на согласованную линию.

В ХАМАС подтвердили достижение мирного соглашения по Газе. Вместе с тем представители движения призвали президента США Дональда Трампа и власти арабских и исламских стран обязать Израиль выполнить договоренности.

Кабмин Израиля одобрил план освобождения всех удерживаемых в секторе Газа израильских заложников. Данное соглашение должно стать первым этапом мирного урегулирования конфликта в анклаве.