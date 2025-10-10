Правительство Израиля утвердило сделку с ХАМАС по освобождению заложников

Фото: depositphotos/dnaveh

Кабмин Израиля одобрил план освобождения всех удерживаемых в секторе Газа израильских заложников. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Правительство утвердило сделку по освобождению всех заложников – и живых, и погибших", – приводит ТАСС сообщение канцелярии.

Отмечается, что данное соглашение должно стать первым этапом мирного урегулирования конфликта в Газе.

Израиль и ХАМАС подписали первые договоренности в рамках мирного плана по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке в ночь на 9-е число. В качестве первых шагов сделки ХАМАС освободит всех заложников в ближайшее время, а Израиль выведет свои войска на согласованную линию.

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что достигнутые договоренности приведут к миру не только в секторе Газа, но и на всем Ближнем Востоке. Он уточнил, что обмен заложниками в рамках мирной сделки может начаться уже в понедельник, 13 октября.