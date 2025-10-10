Красный Крест частично возобновил работу в секторе Газа

Фото: ТАСС/Хасан Алзаанин

Международный Комитет Красного Креста (МККК) частично возобновил гуманитарную работу в городе Газа после достижения мирных договоренностей между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Об этом рассказал официальный представитель организации Кристиан Кардон.

"В ближайшие часы и дни объем помощи придется значительно увеличить. Потребности огромны, и помощь должна поступать в больших объемах – по всему сектору Газа", – цитирует Кардона РИА Новости.

МККК также готов стать посредником в освобождении пленных Израиля и ХАМАС при соответствующем запросе сторон переговоров.

Израиль и ХАМАС подписали первые договоренности в рамках мирного плана по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке в ночь на 9 октября. В качестве первых шагов по сделке радикальное палестинское движение должно освободить всех заложников, а Израиль – вывести свои войска на согласованную линию.

В ХАМАС подтвердили достижение мирного соглашения по Газе. Вместе с тем представители движения призвали президента США Дональда Трампа и власти арабских и исламских стран обязать Израиль выполнить договоренности.

В свою очередь, американский президент уточнил, что обмен заложниками в рамках мирной сделки может начаться уже в понедельник, 13 октября.