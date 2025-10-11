"Саммит мира" по случаю прекращения огня в Газе пройдет 13 октября

Фото: ТАСС/EPA/ATEF SAFADI

"Саммит мира", созываемый по случаю заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа, состоится 13 октября в египетском городе Шарм-эш-Шейхе. Об этом сообщила канцелярия президента арабской республики Абдель Фаттаха ас-Сиси на странице в одной из соцсетей.

Уточняется, что председателями встречи станут лидер Египта и президент США Дональд Трамп. Также к участию в саммите приглашены лидеры более чем 20 стран.

Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС 9 октября подписали первые договоренности в рамках мирного плана по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

Ожидается, что ХАМАС освободит всех заложников, а Израиль выведет свои войска на согласованную линию. Трамп выражал уверенность в том, что достигнутые договоренности приведут к миру не только в секторе Газа, но и на всем Ближнем Востоке.

