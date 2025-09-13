NYT: кандидат в мэры Нью-Йорка пообещал выдать ордер на арест Нетаньяху в случае победы

Фото: ТАСС/AP/Richard Drew

Один из главных кандидатов на пост мэра Нью-Йорка Зохран Мамдани пообещал выдать ордер на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в случае своей победы на выборах. Об этом сообщает издание New York Times.

"Мамдани, кандидат от Демократической партии на пост мэра Нью-Йорка, заявил, что в случае своего избрания он отдаст распоряжение полицейскому управлению Нью-Йорка арестовать премьер-министра Израиля, если он появится в городе", – говорится в публикации.

При этом эксперты подчеркнули, что арест Нетаньяху почти невозможен, поскольку может нарушить федеральный закон. Также есть вероятность, что обещание Мамдани спровоцирует бурную реакцию в Нью-Йорке, где живет множество евреев.

Ранее Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны еврейского государства Йоава Галанта. Это решение связано с предполагаемыми военными преступлениями Израиля на территории сектора Газа против человечности.

Комментируя это решение инстанции, МИД Израиля подчеркнул, что к настоящему времени МУС потерял всякую легитимность. В ведомстве обратились к "порядочным" странам с призывом отвергнуть выдачу ордеров.

