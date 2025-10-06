ВКС России получили партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34

Фото: телеграм-канал "ПАО "ОАК"

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала министерству обороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Работа над Су-34 и передача были проведены в рамках исполнения гособоронзаказа. Самолеты прошли комплекс необходимых наземных и летных заводских испытаний.

"Предприятия ОАК держат высокий темп производства боевой техники, выполняя свои обязательства перед Воздушно-космическими силами (ВКС) России", – сказал гендиректор ОАК Вадим Бадеха.

Как отмечается в сообщении, новые поставки истребителей запланированы до конца года.

Ранее холдинг "Высокоточные комплексы", входящий в состав "Ростеха", направил в Минобороны новые партии БМП-3 и БМД-2. При этом партия БМП-3 была направлена ведомству вместе с комплектами многосоставной дополнительной защиты. БМД-2 была отремонтирована и модернизирована.