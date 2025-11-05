Сергей Собянин сообщил об открытии нового здания школы "Свиблово"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве открыли новое здание школы "Свиблово" для 8–11-х классов, рассказал в мессенджере MAX Сергей Собянин.

Как отметил мэр, здание строили на сложном по геометрии участке.

"Поэтому контур здания получился нестандартным, но эргономичным. Грамотная конфигурация позволила разместить все необходимые помещения для учеников и педагогов", – пояснил Собянин.

По его словам, особенностью школы является большое многосветное пространство для проведения мероприятий.

Кроме того, в школе имеются 22 кабинета, лабораторно-исследовательские комплексы, ИТ-полигон, медиатека, спортзал и просторные рекреации. На прилегающей к зданию территории рабочие провели благоустройство.

Ранее Собянин рассказал о строительстве школы на 550 учеников в Метрогородке. Образовательное учреждение появится на Открытом шоссе.

Левое крыло здания займет начальная школа, а правое – средние и старшие классы. Рядом с учреждением построят детский сад с бассейном для 250 воспитанников.