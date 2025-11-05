05 ноября, 13:35Мэр Москвы
Сергей Собянин сообщил об открытии нового здания школы "Свиблово"
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
В Москве открыли новое здание школы "Свиблово" для 8–11-х классов, рассказал в мессенджере MAX Сергей Собянин.
Как отметил мэр, здание строили на сложном по геометрии участке.
"Поэтому контур здания получился нестандартным, но эргономичным. Грамотная конфигурация позволила разместить все необходимые помещения для учеников и педагогов", – пояснил Собянин.
По его словам, особенностью школы является большое многосветное пространство для проведения мероприятий.
Кроме того, в школе имеются 22 кабинета, лабораторно-исследовательские комплексы, ИТ-полигон, медиатека, спортзал и просторные рекреации. На прилегающей к зданию территории рабочие провели благоустройство.
