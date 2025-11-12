В "Лужниках" начали монтировать ледовый каток площадью 16 тысяч квадратных метров. Там устанавливают основания из теплоизоляции. После того как все подготовят, специалисты начнут намораживать сам лед и монтировать борт.

Расположится каток не только на главной площади спорткомплекса, но также на прилегающих боковых аллеях. Одновременно на льду смогут находиться до 3 тысяч человек. В центре катка установят ель с новогодним декором.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.