12 ноября, 07:45

Город

В "Лужниках" начали монтировать ледовый каток

Москвичи могут посетить тренировки по тхэквондо в спорткомплексе на Дорожной улице

Суд Москвы отправил в колонию фокусника, который обещал превратить бумагу в доллары

Собянин: началось строительство нового комплекса НИИ имени Склифосовского

Эксперты узнали, что каждый четвертый москвич зарабатывает больше 200 тыс руб в месяц

"Утро": температура воздуха в Москве составит 4 градуса 12 ноября

Москвичам порекомендовали использовать общественный транспорт из-за тумана

"Новости дня": новые поезда "Иволга 4.0" появятся на Ярославском направлении МЖД

В музее-заповеднике "Коломенское" открыли новый спортивный кластер

"Новости дня": строительство нового комплекса института Склифосовского началось в Москве

В "Лужниках" начали монтировать ледовый каток площадью 16 тысяч квадратных метров. Там устанавливают основания из теплоизоляции. После того как все подготовят, специалисты начнут намораживать сам лед и монтировать борт.

Расположится каток не только на главной площади спорткомплекса, но также на прилегающих боковых аллеях. Одновременно на льду смогут находиться до 3 тысяч человек. В центре катка установят ель с новогодним декором.

