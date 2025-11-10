Форма поиска по сайту

10 ноября, 07:15

В России предложили ввести обязательную индексацию зарплат

В Государственной думе обсуждают законопроект об обязательной ежегодной индексации заработных плат. Инициатива предполагает внесение изменений в 134 статью Трудового кодекса, где в настоящее время отсутствуют четкие сроки для повышения окладов.

Депутаты считают, что ежегодная индексация станет справедливой мерой защиты доходов работников на фоне постоянного роста их расходов. При этом для предпринимателей предлагается исключение, они смогут самостоятельно принимать решения о повышении зарплат в зависимости от финансового положения компании и выполнения показателей эффективности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

