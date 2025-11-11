Эксперт Ульянов: анализ фото собеседника защитит от "романтического скама"

Россияне столкнулись с новой волной мошенничества, когда под видом потенциальных партнеров с ними месяцами общаются чат-боты на основе нейросетей. По словам экспертов, после установления эмоциональной связи жертвам предлагают перевести деньги или вложить их в фальшивые проекты. Как работают эти ловушки и какие "красные флаги" должны насторожить при онлайн-знакомствах, расскажет Москва 24.

"Промышленный уровень"

В России фиксируется взрывной рост "романтического скама", который радикально преобразился благодаря нейросетям. Об этом в беседе с RT заявил заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

"Традиционные схемы "романтического скама", когда злоумышленник вкладывал недели и месяцы в построение доверительных отношений с одной жертвой, теперь вышли на промышленный уровень. Мошенники используют ИИ чат-ботов для ведения тысяч романтических переписок одновременно с целью последующего инвестиционного обмана", – объяснил Силаев.

Эксперт обратил внимание, что ИИ не устает, не допускает эмоциональных ошибок и может генерировать убедительные для собеседника ответы, подстраиваясь под психологический портрет жертвы.

"Это уже не те шаблонные переписки, которые могли насторожить бдительных пользователей. Технология доводит социальную инженерию до совершенства, создавая иллюзию искренней связи и эмоциональной близости", – подчеркнул специалист.





Юрий Силаев заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА После месяцев виртуальных "отношений" жертве под благовидным предлогом предлагается вложить средства в фальшивую криптоплатформу или другую финансовую пирамиду. Однако масштабирование процесса поиска жертв с помощью ИИ делает эту угрозу массовой. Под удар попадают не единицы, а десятки тысяч людей по всему миру.

Ранее же аналитики зафиксировали значительное сокращение аудитории сервисов онлайн-знакомств. Согласно одному из опросов, проведенному летом 2025 года, 78% пользователей подобных приложений испытывали от них усталость и выгорание.

Семейный психолог Радмила Стригунова в беседе с Москвой 24 объясняла эту тенденцию тем, что поиск пары онлайн все чаще приносит разочарование: люди тратят месяцы на переписки, которые редко перерастают во что-то серьезное. По ее словам, достойной альтернативой станут знакомства в клубах по интересам, где есть шанс встретить человека с общими ценностями.

"Дефицит тепла и понимания"

Большинство подобных мошеннических схем нацелены на быструю монетизацию, подчеркнул руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

"Существуют стратегии, где злоумышленники долго "ведут" несколько контактов, но это требует значительных ресурсов. Даже при использовании шаблонов и автоматизации это занимает время, а основная цель – получить деньги относительно быстро. Поэтому подобные схемы обычно являются краткосрочными – они длятся неделю, две, максимум три", – сказал Ульянов Москве 24.





Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion Лучше отсекать подозрительные контакты раньше. Для этого стоит анализировать профили собеседников: насколько они проработаны, используют ли реальные или сгенерированные фотографии. Часто мошенники берут готовые изображения из интернета, чтобы быстро создать правдоподобный аккаунт.

При этом не стоит исключать случаи, когда используется взломанный профиль реального пользователя. По словам эксперта, такие аккаунты зачастую существуют недолго – владелец быстро заблокирует его, пожаловавшись администрации платформы. Следовательно, у злоумышленника есть максимум несколько дней на агрессивную рассылку с просьбами перевести деньги под тем или иным предлогом, пояснил специалист.

"Главный индикатор мошенничества – любая просьба или требование, связанное с финансовыми тратами. На ранних этапах для проверки можно попытаться позвонить собеседнику, а не ограничиваться перепиской. Если есть сомнения в надежности контакта, лучше взять паузу – мошеннический аккаунт, скорее всего, будет быстро заблокирован платформой из-за жалоб других пользователей", – объяснил Ульянов.

При этом потенциальный риск зависит не от типа платформы, а от строгости ее модерации и процедуры верификации, подчеркнул специалист.

"Если для регистрации требуется предоставить документы и пройти проверку, это повышает уровень доверия к сообществу. Если же вход упрощен и не требует подтверждения личности, то и доверие закономерно будет низким. К сожалению, не существует универсального рецепта, который гарантировал бы полную безопасность", – добавил Ульянов.

Психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев в разговоре с Москвой 24 отметил, что мошенники, вооруженные ИИ, бьют по самым фундаментальным и уязвимым точкам.

"Это высокотехнологичная эксплуатация базовых человеческих потребностей: в любви, привязанности, признании и безопасности. Мошенники создают не просто собеседника, а идеализированный психологический протез. Этот "партнер" конструируется так, чтобы идеально заполнить эмоциональные пустоты и удовлетворить потребности жертвы", – объяснил он.

При этом эксперт разбил процесс на несколько этапов. Сначала идет "зеркалирование и идеализация": ИИ-бот анализирует профиль, лексику, интересы и даже скорость ответов жертвы, создавая на основе этих данных образ "второй половинки".

"Он разделяет ваши увлечения, смеется над вашими шутками, сочувствует проблемам. С точки зрения нейрофизиологии, это вызывает мощный выброс дофамина – нейромедиатора, отвечающего за удовольствие и предвкушение награды. Мозг буквально "подсаживается" на это общение", – подчеркнул психолог.

После бот переходит к формированию глубокой привязанности. Он делится "сокровенными" историями, рассказывает о своих мечтах, которые совпадают с представлениями жертвы, что стимулирует у нее выработку окситоцина – "гормона доверия". Таким образом, создается полная иллюзия уникальной, глубокой связи, подчеркнул Евстигнеев.

"Далее может следовать этап изоляции, когда "партнер" тонко намекает, что друзья или родственники вас не понимают, создавая кокон "мы против всего мира". И вот, когда жертва уже эмоционально зависима, доверяет "партнеру" больше, чем себе, и изолирована от критики, наступает кульминация – финансовый крючок. Предлагается не банальная помощь, а "совместная инвестиция в будущее", апеллируя к мечтам, которые они так долго вместе строили. Отказ в такой ситуации воспринимается мозгом жертвы как предательство этой мечты", – объяснил психолог.

Исходя из этого, эксперт выделил психологические "красные флаги", которые должны насторожить.





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт Прежде всего, идеальность на грани фантастики: собеседник слишком хорош, чтобы быть правдой, он всегда на связи и никогда не раздражается. Насторожить должно и стремительное развитие отношений, так называемый Love Bombing, с быстрыми признаниями в любви и разговорами о будущем. Ключевой "красный флаг" – постоянные и убедительные отговорки от видеозвонков и встреч под предлогом сломанной камеры или плохой связи.

Евстигнеев напомнил, что для обмана зачастую используется классический образ мошенника: успешный, но одинокий человек, что объясняет его недоступность. Любые разговоры о деньгах в контексте "общего будущего", инвестиций или криптовалюты должны стать сигналом "стоп", обратил внимание он.

"Чтобы защитить себя, не отказываясь от поиска отношений, важно замедляться и не торопиться в развитии онлайн-знакомства. Как можно раньше переводите общение в формат видеосвязи, чтобы проверить реальность собеседника. Установите нерушимое правило финансовой гигиены: никогда не переводить деньги и не вкладывать средства по совету человека, которого не знаете в реальной жизни. Не бойтесь проводить "тесты на недоверие", задавая каверзные вопросы, и обязательно слушайте свое окружение – если близкие выражают беспокойство, не отмахивайтесь от них", – рекомендовал психолог.

Важно понимать, что жертвами таких схем зачастую становятся не глупые или наивные люди: пострадать может любой, кто испытывает дефицит тепла и понимания. Поэтому лучшая защита – холодная голова, здоровый скепсис и четкое понимание уловок, которые могут быть использованы, заключил Евстигнеев.

