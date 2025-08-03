New York Post: в Сети появился тренд на поиск богатых мужей в гольф-клубах

За рубежом завирусился тренд по поиску состоятельных мужей. Девушки забросили приложения для знакомств и отправились на турниры по гольфу, решив, что именно там можно встретить достойную партию. Насколько эффективен такой способ и почему в мире отказываются от онлайн-формата поиска пары, разбиралась Москва 24.

Знакомство по интересам

Издание New York Post сообщило о новом тренде на знакомства: блогеры предложили искать состоятельных мужчин в гольф-клубах. В Сети завирусились ролики, где женщины, побывавшие на Кубке Райдера (соревнования по гольфу между командами США и Европы), восторгаются количеством успешных и красивых представителей сильного пола.

При этом у зрительниц не возникло сомнений в том, что спортсмены – исключительно состоятельные люди, ведь стоимость билетов в дни соревнований стартовала от 750 долларов (более 60 тысяч рублей). Кроме того, гольф действительно считается "игрой для богатых" из-за высокой стоимости оборудования и членских взносов в закрытых клубах.

Игра предполагает длительное общение – раунд на 18-луночном поле длится 4–5 часов, пишут СМИ. И если девушка сама решит потренироваться, то за это время может хорошо узнать потенциального избранника и успеть преподнести себя с лучшей стороны.

Однако это далеко не единственный способ по поиску успешного партнера, который обсуждался в Сети. Ранее стало известно, что некоторые девушки надеются встретить богатого мужа в яхт-клубах и записываются для этого на курсы по управлению судами. Но для получения необходимого разрешения придется пройти несколько занятий и сдать экзамен.

Состоятельного мужа можно попробовать найти и без спорта. Москвичка Татьяна пыталась сделать это в дорогих элитных ресторанах, сообщает "Московский комсомолец". Однако за три месяца посещений таких заведений задумка не увенчалась успехом.

Позже, по данным СМИ, женщина устроилась в компанию по организации морских прогулок для состоятельных людей и начала работать на яхте. Но найти достойного спутника не получилось и тут. Еще одним способом встретить "того самого" была регистрация на сайтах знакомств. Но там героиня натыкалась лишь на обманщиков и мошенников.

Где найти любовь?

Последние исследования показали, что люди в целом начали все чаще знакомиться в реальной жизни, а аудитория сайтов и приложений для знакомств значительно сократилась.

К примеру, в июле этого года издание Forbes Health Survey поделилось результатами опроса, согласно которым 78% пользователей подобных платформ отметили, что онлайн-поиски спровоцировали у них усталость и выгорание. В августе же издание "Коммерсант" со ссылкой на экспертов написало, что снижение интереса аудитории к дейтинг-сервисам является глобальным трендом.

Массовый переход от онлайн к оффлайн-знакомствам происходит по нескольким причинам, отметила в беседе с Москвой 24 семейный и детский психолог, писатель Радмила Стригунова. По ее словам, люди в процессе поиска второй половинки в приложениях все чаще сталкиваются с разочарованием, во-первых, из-за того, что процесс занимает много времени, но редко завершается успешно. Кроме того, постоянные переписки, на которых зачастую общение и заканчивается, тоже не приносят удовлетворения. А обман (недостоверные фото в анкете или описание) и вовсе отбивает желание продолжать знакомиться в Сети.

Стригунова посоветовала заводить знакомства в клубах по интересам, назвав это прекрасной альтернативой приложениям и сайтам.





Радмила Стригунова семейный и детский психолог, писатель Мероприятия и сообщества, связанные с увлечениями, будь то курсы, мастер-классы или волонтерство, представляют собой платформы, позволяющие встретить людей, которые разделяют общие ценности и интересы. Все это создает прочную основу для дальнейшего развития отношений.

Она также отметила, что при поиске возлюбленного ключевым фактором является именно целенаправленное расширение круга общения. По мнению психолога, приступать к этому нужно, делая небольшие шаги. Например, сперва можно посещать по одному мероприятию в месяц, постепенно увеличивая социальную активность, чтобы не испытывать чрезмерного стресса.

"Поиск партнера – очень индивидуальный процесс, он требует много времени, терпения и честности с самим собой. Важно не бояться экспериментировать, пробовать всевозможные подходы, прислушиваться к своим потребностям и чувствам. Потому что настоящая любовь приходит тогда, когда вы готовы к ней и когда вы принимаете себя", – добавила Стригунова.

Психолог Дарья Яушева в разговоре с Москвой 24 также указала, что приложение для знакомств – это не самый лучший способ встретить будущего супруга. Люди чувствуют, что их "оценивают по фото", и в этот момент возникает ощущение обезличенности, которое снижает привлекательность такого формата знакомств.

Тем, кто стремится создать семью, эксперт посоветовала обращать внимание не просто на сообщества по интересам, а на семейно-ориентированные клубы, которых в крупных городах становится все больше.

Кроме этого, существует так называемое сарафанное радио, добавила психолог. Традиционный способ снова набирает популярность: люди обращаются к друзьям, родственникам, коллегам с просьбой познакомить с кем-то "серьезным", и это тоже работает, заключила Яушева.

