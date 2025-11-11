Новый медицинский комплекс начали строить на территории института Склифосовского

На территории НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского началось строительство нового медицинского комплекса, который станет настоящей больницей будущего. Комплекс из 5 башен, рассчитанный на 1,3 тысячи коек, расположится рядом с действующими корпусами института.

Сердцем нового комплекса станут 27 высокотехнологичных операционных различного профиля. Строительство ведется с применением современных технологий, включая искусственный интеллект для транспортировки грузов и дистанционно управляемый "умный кран".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.