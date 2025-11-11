11 ноября, 22:15Город
Новый медицинский комплекс начали строить на территории института Склифосовского
На территории НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского началось строительство нового медицинского комплекса, который станет настоящей больницей будущего. Комплекс из 5 башен, рассчитанный на 1,3 тысячи коек, расположится рядом с действующими корпусами института.
Сердцем нового комплекса станут 27 высокотехнологичных операционных различного профиля. Строительство ведется с применением современных технологий, включая искусственный интеллект для транспортировки грузов и дистанционно управляемый "умный кран".
