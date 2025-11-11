Форма поиска по сайту

11 ноября, 22:15

Город

Новый медицинский комплекс начали строить на территории института Склифосовского

Новый медицинский комплекс начали строить на территории института Склифосовского

На территории НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского началось строительство нового медицинского комплекса, который станет настоящей больницей будущего. Комплекс из 5 башен, рассчитанный на 1,3 тысячи коек, расположится рядом с действующими корпусами института.

Сердцем нового комплекса станут 27 высокотехнологичных операционных различного профиля. Строительство ведется с применением современных технологий, включая искусственный интеллект для транспортировки грузов и дистанционно управляемый "умный кран".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Мария АнтроповаДарья Крамарова

