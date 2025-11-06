Форма поиска по сайту

06 ноября, 13:15

Собянин сообщил о росте доступности высокотехнологичной медицины для детей

Собянин сообщил о росте доступности высокотехнологичной медицины для детей

За последний год количество детей, получивших высокотехнологичное лечение в московских больницах, выросло на 44%. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

Современные технологии применяются во всех детских стационарах города, включая инновационные генно-инженерные и клеточные препараты, а также малоинвазивные хирургические вмешательства.

Возможности детской медицины в столице продолжают расширяться: строятся новые медицинские комплексы, обновляются приемные отделения и закупается новейшее оборудование.

В клиническом центре "Коммунарка" открылись два новых детских корпуса. Также внедряются цифровые сервисы и современные стандарты оказания медицинской помощи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

