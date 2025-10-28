Собянин: в Москве открыт новый завод префаб-конструкций для программы реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый завод по изготовлению префаб-конструкций для программы реновации заработал на Белокаменном шоссе в Москве, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр отметил удобство таких сооружений, поскольку на строительной площадке специалистам останется только их установить. Префаб-технологии сокращают сроки возведения жилой недвижимости на 30–50%, при этом повышая ее качество. Срок эксплуатации подобных зданий превышает 100 лет.

За последние 3 года с помощью префаб-технологий в столице построили почти 100 новых домов. Благодаря запуску нового производства таких новостроек появится еще больше, подчеркнул градоначальник.

Мощность завода позволит ежегодно производить конструкции для строительства не менее 500 тысяч квадратных метров жилья. Это значит, что горожане смогут быстрее переезжать из старых домов в новые.

"На заводе создали свыше 500 новых рабочих мест по более чем 35 специальностям", – добавил Собянин.

В сентябре по программе реновации в Москве завершили строительство 18 жилых зданий в 8 административных округах. Общая площадь новостроек составила более 340 тысяч "квадратов". Всего в них более 5 тысяч квартир.