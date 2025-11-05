Почти 50 вагонов "Москва-2024" вышли на линии столичного метро с сентября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С сентября на Замоскворецкую и Троицкую линии столичного метро вышли 48 вагонов "Москва-2024". Всего с начала этого года парк метрополитена пополнили более 200 новых вагонов, заявил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Пассажиры отмечают комфорт в новых поездах благодаря сквозному проходу между вагонами, широким дверям, мощным системам климат-контроля, большому количеству медиаэкранов, USB и Type-C разъемам для зарядок.

"Сегодня около 79% поездов метро современного поколения. Планируем, что в 2030 году этот показатель превысит 90%", – передает слова вице-мэра пресс-служба столичного Дептранса.

Ликсутов добавил, что в следующем году город получит свыше 350 вагонов "Москва-2026", а в ближайшие 2 года – более 700 новых вагонов.

Ранее на Арбатско-Покровскую линию метро вышел тематический поезд с героями мультсериалов ГК "Рики". Он будет курсировать в течение полугода. В нем пассажиры узнают об интересных фактах из мира науки, экологии, музыки, искусства и географии. Например, Ежик расскажет об изобретении кукурузных хлопьев, а Медведь-краевед – о самой большой картине в мире.