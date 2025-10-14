14 октября, 07:45Общество
Врач рассказал, сколько воды нужно пить в день
Врач спортивной медицины Никита Карлицкий рассказал, сколько воды нужно пить в день. По его словам, организм может адаптироваться к низкому количеству воды, но это будет перегружать почки, так как кровь будет более густая.
Эксперт отметил, что нужно подобрать свою норму воды. Для этого нужно сдать общий анализ крови и посмотреть уровень гематокрита и гемоглобина. Тогда станет понятно, густая кровь или нет.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Врач рассказала, какие привычки помогут предотвратить возрастные нарушения
- Врачи заявили о вреде каш быстрого приготовления