Омбудсмен Миронов не согласился с депутатом Милоновым в оценке вреда майонеза

Приравнивать майонез к алкоголю и табаку нельзя. Такое мнение выразил омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Сергей Миронов, сообщает ТАСС.

Ранее приравнять вред популярного соуса к табаку и алкоголю предложил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Парламентарий призвал россиян отказаться от майонеза, чтобы стало меньше людей, страдающих ожирением.

Миронов, напротив, не считает майонез вредным продуктом. Он подчеркнул, что рестораны, например, сами готовят его, да и можно в магазине найти приличные по качеству заводские соусы.

Омбудсмен отмечает, что отказаться о заправки не получится, потому что не во всех блюдах майонез можно заменить на сметану.

"Люди любят именно так, как готовили всегда", – добавил Миронов.

