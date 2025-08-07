Милонов высказался против запрета передач "Мужское/Женское" и "Пусть говорят"

Фото: ТАСС/Сергей Виноградов

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал инициативу о запрете передач "Мужское/Женское" и "Пусть говорят". Своим мнением по этому поводу он поделился в беседе с "Радио 1".

С соответствующим предложением ранее выступил руководитель Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка при президенте РФ Андрей Коченов. Он подчеркнул, что передачи пропагандируют маргинальные семьи.

Однако Милонов счел, что эти передачи в гротесковом виде демонстрируют недостатки маргинального образа жизни.

"И вряд ли кто-то, если мы говорим о пропаганде, в результате просмотра этой передачи захочет повторить этот синюшный вид абсолютно утратившего достоинство человека", – сказал парламентарий, добавив, что с пониманием относится к подобного рода обеспокоенности.

Милонов подчеркнул, что проблема заключается не в маргинализации семейных отношений, а в том, что другие передачи и фильмы дают искаженное представление о преимуществах одинокого образа жизни.

Ранее глава комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина призвала проверить сериал "Беременна в 16" на предмет деструктивной идеологии. По сюжету 16-летняя школьница Тоня влюбляется в ученика Семена. Она скрывает свой возраст и вступает с ним в интимную связь, а затем выясняется, что она беременна.

Останина попросила Минкульт предоставить не только основания выдачи прокатного удостоверения, но и раскрыть источник финансирования проекта.

