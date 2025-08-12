Депутат Милонов заявил, что его недостаток заключается в просмотре детективных сериалов

12 августа, 15:58Политика
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил "Радио 1", что одним из его недостатков является просмотр детективных сериалов.
"Я люблю смотреть детективные сериалы. Это мой недостаток, наверное. Но я обычный человек и смотрю наши, снимающиеся в основном в Петербурге, сериалы. Типо "Невский" и так далее", – поделился парламентарий.
Милонов отметил, что недостатком таких сериалов является отсутствие семейности.
"В "Невском" еще куда не шло, а в остальных кажется, что кипучая и интересная жизнь только у неженатых людей", – заметил депутат.
Ранее Милонов назвал изменой Родине романтизацию турецких сериалов. По его словам, их трансляция в России нуждается в строгом регулировании и запрете.
Он отметил, что производство отечественных аналогов таких сериалов должно быть расценено как госизмена. Милонов добавил, что турецкий кинематограф не представляет никакой художественной ценности.