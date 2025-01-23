Милонов назвал изменой Родине романтизацию турецких сериалов

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Трансляция турецких сериалов в России нуждается в строгом регулировании и запрете. Об этом в беседе с сайтом "Страсти" заявил депутат Госудумы Виталий Милонов.

При этом, по его словам, производство отечественных аналогов таких сериалов должно быть расценено как госизмена. Милонов добавил, что турецкий кинематограф не представляет никакой художественной ценности.

"Они очень любят снимать сериалы как бы по мотивам исторических событий – вот эти вот мотивы мне напоминают инструкции террористов, которые сейчас пришли к власти в Сирии", – считает парламентарий.

Депутат также прокомментировал выпуск в России сериалов, главные героини которых влюбляются в иностранцев, предпочитая их русским мужчинам.

"Нужно эти сериалы запретить, а режиссерам бездарным запретить заниматься этой деятельностью. <…> Естественно, это все – дискредитация русского искусства. Это, по сути дела, измена Родине", – подчеркнул Милонов, добавив, что привычка российских граждан тянуться ко всему зарубежному идет от "низкого уровня образованности".

При этом парламентарий не считает, что отечественные производители кино и сериалов должны изображать русских мужчин в как можно более привлекательном свете, так как они "и так хороши".

Ранее Милонов уже призывал запретить турецкие сериалы в России. Как считает парламентарий, из-за этих сериалов у женщин создается "ложный образ" идеального мужчины, хотя в реальности такого нет. Он призвал режиссеров показать, как будет на самом деле.