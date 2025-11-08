"Новости дня": в России предложили создать национальный календарь прививок

В России предложили создать национальный календарь прививок для людей старшего возраста. По словам врачей, некоторые прививки, которые делают в детстве, необходимо повторять.

Пожизненный иммунитет к ним не формируется, а концентрация антител постепенно снижается. Среди таких – вакцины от пневмококковой инфекции, герпеса, гриппа, столбняка и дифтерии. Последние три прививки медики посоветовали повторять после 60 лет. Остальные – каждые 10 лет.

Подробнее – в программе "Новости дня".