Биолог Глазков: сезон сбора зимних опят в Московском регионе продлится до конца февраля

Фото: 123RF.com/tadeas21

Сезон сбора зимних опят в столичном регионе продлится до конца февраля, рассказал в беседе с Агентством "Москва" кандидат биологических наук Павел Глазков.

"Зимние опята приходят на смену осенним опятам. Их особенность в том, что эти грибы выдерживают морозы до минус 10 градусов", – сказал он.

Эксперт добавил, что сейчас эти грибы растут активно из-за плюсовой температуры. Он допустил, что при резком похолодании они смогут дожить в замерзшем состоянии до начала весны, поэтому собирать их можно будет в течение всей зимы.

Глазков отметил, что эти грибы будут продолжать расти и зимой во время оттепелей. Они только приостанавливают, а не прекращают свой рост в период морозов.

Ранее автор научно-популярного канала про грибы Дмитрий Тихомиров рассказал, что в подмосковных лесах осенью можно найти черные лисички. По его словам, многие ошибочно принимают их за гнилые грибы из-за необычного цвета, однако на самом деле их можно назвать деликатесом. Черные лисички можно засушить и размолоть в порошок, тогда получится хорошая приправа для блюд.

