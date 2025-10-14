Сезон зимних грибов начался в Московском регионе

Фото: depositphotos/BalaguR

Зимние грибы начали появляться в Московском регионе. В лесах можно найти фламмулины (зимние опята), рассказал Москве 24 эксперт по грибам, миколог Максим Дьяков.

"Я бы сказал, что "грибной бум" в Московском регионе подходит к концу. Сейчас идет остаток волны осенних опят. Появились различные вешенки, еще где-то есть остатки польского гриба, местами – рядовка фиолетовая", – сказал он.

По словам эксперта, фламмулины растут на стыке осени и зимы и появляются на лиственных деревьях. Как отметил миколог, грибной сезон закончится, когда сильно похолодает или все высохнет.

"Грибам нужна влажность и положительная температура – два основных параметра. Сейчас и того, и другого хватает. При сборах в лес есть жесткое правило: собирать стоит только то, в чем ты железно уверен", – подчеркнул Дьяков.

Начинающим грибникам он посоветовал ходить в леса со специалистом.

Ранее в Московской области стартовал активный сезон сбора белого русского трюфеля. По словам кандидата биологических наук Павла Глазкова, эти грибы появляются с начала августа, а собирают их до января, даже под снегом.

