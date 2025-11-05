Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 ноября, 22:45

Общество

Россияне могут быть оштрафованы на 3 тысячи рублей за выбрасывание животных

Россияне могут быть оштрафованы на 3 тысячи рублей за выбрасывание животных

"Вопрос спорный": в России предложили ввести обязательную страховку для собак

Россиян могут обязать регистрировать домашних животных с 2026 года

Спасатели извлекли кошку из коллектора в Москве

Неизвестные выбросили на улицу домашнего гуся в Куркине

Около 100 тысяч животных оказались на улице после дачного сезона в России

Сервис "Моспитомец" поможет животным найти новый дом – предприниматель

Москва отправила помощь животным из приграничных регионов

Семейство капибар остановило движение на дороге в Бразилии

Сотрудники московского зоопарка показали кормление бобров

После окончания дачного сезона в России ежегодно оказываются на улице около 100 тысяч животных. По закону за выбрасывание питомцев предусмотрена административная ответственность со штрафом до 3 тысяч рублей.

Как поясняют волонтеры, домашние животные не способны самостоятельно выжить на улице, особенно с наступлением холодов. При обнаружении брошенного питомца специалисты рекомендуют обратиться в ветеринарную клинику для оказания помощи и проверки наличия чипа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныеобществовидеоРустам ШафиуллинЕкатерина Ефимцева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика