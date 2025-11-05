Россияне могут быть оштрафованы на 3 тысячи рублей за выбрасывание животных

После окончания дачного сезона в России ежегодно оказываются на улице около 100 тысяч животных. По закону за выбрасывание питомцев предусмотрена административная ответственность со штрафом до 3 тысяч рублей.

Как поясняют волонтеры, домашние животные не способны самостоятельно выжить на улице, особенно с наступлением холодов. При обнаружении брошенного питомца специалисты рекомендуют обратиться в ветеринарную клинику для оказания помощи и проверки наличия чипа.

