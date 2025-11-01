График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

01 ноября, 11:15

Более трети россиян примут участие в осенних распродажах

Более трети россиян планируют принять участие в осенних распродажах. Согласно исследованию сервиса приема платежей, четверть из них будут совершать покупки преимущественно онлайн, а свыше 70% специально ждут ноябрьских скидок.

Большинство собираются приобрести одежду и обувь. Чуть меньше респондентов выбрали электронику и гаджеты, а 45% планируют закупиться бытовой техникой.

Если ранее главным событием была "черная пятница", то теперь покупатели воспринимают весь ноябрь как единый период выгодных предложений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидеоИван Евдокимов

