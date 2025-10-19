19 октября, 08:30Общество
"Новости дня": социально-психологическое тестирование для подростков началось в России
Лучше понять переживания подростка и особенности его характера поможет масштабное социально-психологическое тестирование. Оно уже началось в России. Это не экзамен и не проверка знаний. Эксперимент добровольный и анонимный.
Пройти его могут ученики с 13 лет, но только с письменного разрешения родителей. С 15 лет подросток сам вправе решать, участвовать или нет. Школьникам предлагают более сотни вопросов в письменной или электронной форме.
Подробнее – в программе "Новости дня".