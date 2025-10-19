Форма поиска по сайту

19 октября, 08:30

Общество

"Новости дня": социально-психологическое тестирование для подростков началось в России

В Госдуме сообщили, что 118 выходных дней будет у россиян в 2026 году

Единый день открытых дверей в колледжах прошел в Москве

Россияне чаще стали давать собакам иностранные клички

Закон о "дачной амнистии" продлит свое действие в России до 1 марта 2031 года

Госдума предложила ввести новую проверку на "Госуслугах" при сделках с недвижимостью

В России предложили запретить продавать газировку детям

Более 36 млн россиян сделали прививку от гриппа

Температура составит 7 градусов днем 19 октября

Москвичам не стоит ждать снега в ближайшую неделю

Лучше понять переживания подростка и особенности его характера поможет масштабное социально-психологическое тестирование. Оно уже началось в России. Это не экзамен и не проверка знаний. Эксперимент добровольный и анонимный.

Пройти его могут ученики с 13 лет, но только с письменного разрешения родителей. С 15 лет подросток сам вправе решать, участвовать или нет. Школьникам предлагают более сотни вопросов в письменной или электронной форме.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
