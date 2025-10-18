До 10 градусов и дождь ожидаются в Москве 18 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Облачная погода, дождь и температура до 10 градусов прогнозируются в Московском регионе в субботу, 18 октября. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

"Температура воздуха в Москве составит от 7 до 9 градусов тепла, по области от плюс 5 до плюс 10 градусов", – говорится в сообщении.

По данным синоптиков, юго-западный ветер будет переходить в северо-западный и дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец призвал не ждать заморозков, снега и гололедицы в столице в ближайшие 10 дней. Метеоролог также назвал преждевременным смену летней резины автомобилей на зимнюю.

В свою очередь, ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что с начала месяца в городе выпало уже более половины нормы осадков. Их количество в виде дождя достигло 37,8 миллиметра.

