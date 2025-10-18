Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 октября, 11:45

Город

Викторина "Москва Промышленная: гид по профессиям" прошла в Курчатовской школе

Викторина "Москва Промышленная: гид по профессиям" прошла в Курчатовской школе

Сергей Собянин рассказал, сколько средств направят на московское образование в 2026 году

"Новости дня": Минпросвещения утвердило новые нормы для начального образования

Современное образовательное пространство открыли в Финансовом университете в Москве

Минобрнауки России рассмотрит возможность применения ИИ в сфере высшего образования

Современное образовательное пространство открыли на кафедре Финансового университета

Собянин рассказал, как будут выглядеть обновленные школы в районе Марьино

Сергей Собянин рассказал, когда откроется школа № 1566 в Марьине

В школьные уроки физкультуры в РФ могут включить занятия фиджитал-спортом

Минпросвещения и Рособрнадзор определились со сроками проведения ЕГЭ в 2026 году

Викторина "Москва Промышленная: гид по профессиям" прошла в Курчатовской школе. Интеллектуальная игра познакомила школьников с достижениями столичных предприятий и повысила знания об инженерных специальностях.

В ходе мероприятия участники смогли узнать о разработке и внедрении инновационных проектов в фармацевтике и медицине, фотонике, микроэлектронике и аэрокосмической отрасли. Интеллектуальная игра для учеников 6–11 классов проходит также и в онлайн-формате на образовательной платформе Учи.ру.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиегородвидеоИван Евдокимов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика