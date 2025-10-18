Викторина "Москва Промышленная: гид по профессиям" прошла в Курчатовской школе. Интеллектуальная игра познакомила школьников с достижениями столичных предприятий и повысила знания об инженерных специальностях.

В ходе мероприятия участники смогли узнать о разработке и внедрении инновационных проектов в фармацевтике и медицине, фотонике, микроэлектронике и аэрокосмической отрасли. Интеллектуальная игра для учеников 6–11 классов проходит также и в онлайн-формате на образовательной платформе Учи.ру.

