18 октября, 11:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал, сколько средств направят на московское образование в 2026 году

Почти 815 миллиардов рублей направят на московское образование в следующем году, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Мэр отметил, что приоритетом остается развитие инфраструктуры.

В городе реализуется уникальный проект "Моя школа". Устаревшие здания трансформируют в новые образовательные комплексы. Там полностью продумана организация учебного пространства, а классы оснащены оборудованием последнего поколения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквыобразованиегородвидеоИван Евдокимов

