18 октября, 08:40Общество
"Новости дня": 8 тыс церемоний в год смогут проводить во Дворце бракосочетаний в Митине
Более 8 тысяч свадебных церемоний в год смогут проводить в новом Дворце бракосочетаний в Митине. Еще там можно будет торжественно зарегистрировать имя малыша.
Интерьеры дворца выполнены по индивидуальному дизайнерскому проекту. Для торжественной регистрации будут использоваться два зала, каждый из которых сможет принимать до 50 гостей одновременно.
