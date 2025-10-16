Форма поиска по сайту

16 октября, 08:00

Город

"Активные граждане" выберут имя для детеныша капуцина-плаксы из Московского зоопарка

Жители столицы выберут имя для нового обитателя Московского зоопарка – детеныша редкого капуцина-плаксы. Голосование уже стартовало на платформе "Активный гражданин".

Участникам предстоит выбрать одно из пяти предложенных имен или написать свой вариант.

Малыш появился у пары приматов Нори и Матроса. Рождение детеныша стало важным событием, так как этот вид занесен в Международную Красную книгу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

