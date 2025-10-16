16 октября, 08:00Город
"Активные граждане" выберут имя для детеныша капуцина-плаксы из Московского зоопарка
Жители столицы выберут имя для нового обитателя Московского зоопарка – детеныша редкого капуцина-плаксы. Голосование уже стартовало на платформе "Активный гражданин".
Участникам предстоит выбрать одно из пяти предложенных имен или написать свой вариант.
Малыш появился у пары приматов Нори и Матроса. Рождение детеныша стало важным событием, так как этот вид занесен в Международную Красную книгу.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.