"Активные граждане" выберут имя для детеныша капуцина-плаксы из Московского зоопарка

Жители столицы выберут имя для нового обитателя Московского зоопарка – детеныша редкого капуцина-плаксы. Голосование уже стартовало на платформе "Активный гражданин".

Участникам предстоит выбрать одно из пяти предложенных имен или написать свой вариант.

Малыш появился у пары приматов Нори и Матроса. Рождение детеныша стало важным событием, так как этот вид занесен в Международную Красную книгу.

