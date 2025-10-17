Форма поиска по сайту

17 октября, 14:30

Мэр Москвы

Сергей Собянин поздравил молодоженов, расписавшихся в новом Дворце бракосочетаний в Митине

Сергей Собянин поздравил лично первую пару молодоженов, которые расписались в новом Дворце бракосочетаний в Митине. Его открыли в Москве на этой неделе.

Ведущая программы "Москва сегодня" Светлана Доброхотова побывала на торжестве и узнала, что почувствовала пара, когда в их самый важный день в зал вошел мэр. По их словам, это было неожиданно, и они обязательно сохранят на память видеофрагмент с поздравлением.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквыобществогородвидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

