Более 25 тыс энергоэффективных светильников установили в Москве в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С начала года на столичные фонари установили более 25 тысяч энергоэффективных светильников. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"В городе продолжается плановая работа по замене в опорах освещения натриевых и галогеновых ламп на энергоэффективные светодиодные светильники", – сказал он.

По его словам, новые светильники экономят до 30% электроэнергии. Также у них гораздо более долгий срок службы. Несмотря на то, что с 2011 года осветительных приборов в Москве стало в два раза больше, энергопотребление осталось на том же уровне.

Старые лампы заменяют по истечении сроков эксплуатации или после того, как они выходят из строя.

Ранее Бирюков рассказал, что уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку в столице перевели на зимний режим работы. Теперь они включаются раньше, а выключаются позже. Уровень освещенности в Москве отслеживается специальными датчиками в режиме реального времени.

