В Госдуме подтвердили запрет на публикацию персональных данных должников за ЖКХ

В Госдуме подтвердили незаконность размещения в подъездах списков должников за ЖКУ с указанием их персональных данных. Управляющим компаниям запрещено публиковать фамилии жильцов и суммы их задолженностей как на информационных стендах, так и в домовых чатах.

Для юридических лиц, нарушающих этот запрет, предусмотрены штрафы от 300 до 700 тысяч рублей. Жильцы, чьи права были нарушены, могут потребовать компенсацию морального вреда через суд, предварительно зафиксировав нарушение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.