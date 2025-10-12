Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 октября, 10:00

Политика

В Госдуме подтвердили запрет на публикацию персональных данных должников за ЖКХ

В Госдуме подтвердили запрет на публикацию персональных данных должников за ЖКХ

Расчет самоходной гаубицы "Гиацинт-С" уничтожил артиллерийское орудие ВСУ

Новости мира: палестинцы вернутся в сектор Газа после соглашения о прекращении огня

В России могут создать платформу для бесплатного обмена детскими вещами

ВС РФ нанесли массированный удар по ВСУ в Днепропетровской области

Новости мира: в американском штате Теннесси взорвался завод со взрывчаткой

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 октября

Путин заявил, что РФ усилит ПВО в ответ на поставки Украине ракет Tomahawk

Войска России заняли пять населенных пунктов в зоне СВО за неделю

Трампу не вручили Нобелевскую премию мира

В Госдуме подтвердили незаконность размещения в подъездах списков должников за ЖКУ с указанием их персональных данных. Управляющим компаниям запрещено публиковать фамилии жильцов и суммы их задолженностей как на информационных стендах, так и в домовых чатах.

Для юридических лиц, нарушающих этот запрет, предусмотрены штрафы от 300 до 700 тысяч рублей. Жильцы, чьи права были нарушены, могут потребовать компенсацию морального вреда через суд, предварительно зафиксировав нарушение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикаобществовидеоДарья КрамароваАнастасия Налетова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика