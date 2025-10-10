Горнолыжный сезон на "Красной Поляне" может стартовать в начале декабря

Фото: depositphotos/irinabal18

Текущая погода на курорте "Красная Поляна" в Сочи указывает на то, что горнолыжный сезон там может начаться в первой декаде декабря. Об этом сообщает пресс-служба курорта.

"На высоте более 2,2 тысячи метров над уровнем моря, а также в уникальной зоне Цирк-2 зафиксирован первый в этом сезоне снегопад", – сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что пока устойчивого снежного покрова для катания нет, но по ночам уже фиксируется минусовая температура, а днем она не превышает 3 градусов.

Там напомнили, что в прошлом году сезон катания на курорте открыли уже 6 декабря благодаря устойчивым ноябрьским снегопадам.

Ранее фитнес-эксперт Эдуард Каневский рассказал, что при подготовке к горнолыжному сезону необходимо уделить внимание разным нагрузкам. Если говорить о кардиотренировках, то лучше выбрать те, при которых максимально вовлечены в работу все мышцы ног: бег, прыжки на скакалке, занятия на эллиптическом тренажере. Также подойдут тренировки на развитие координации и силовые занятия.

