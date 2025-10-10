Ушаков заявил, что РФ поддержала бы Нобелевскую премию мира для Трампа

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Александр Казаков

Россия поддержала бы решение вручить Нобелевскую премию мира президенту США Дональду Трампу, если бы ее мнение было учтено, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков телеграм-каналу "Юнашев Live".

При этом он отметил, что "вызывает удивление глупость" президента Украины Владимира Зеленского, который мог бы лоббировать в пользу Нобелевской премии Трампу, если американский лидер передаст Киеву ракеты Tomahawk.

"То есть премия мира за предоставление оружия. Даже мысль какая-то чудовищная", – подчеркнул Ушаков.

Ранее сообщалось, что Трамп вошел в список кандидатов на получение Нобелевской премии мира. Всего, по данным СМИ, на рассмотрение поступило 338 номинантов, включая 244 физических лица и 94 организации.

Кроме того, известно, что последнее заседание Нобелевского комитета прошло 6 октября, до заключения соглашения по сектору Газа. Представитель Норвежского Нобелевского института Эрик Осхайм подтвердил, что "последние штрихи были сделаны в понедельник". Новые заседания до объявления лауреата не планируются.

