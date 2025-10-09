Le Monde: комитет выбрал лауреата Нобелевской премии мира до решения вопроса по Газе

Фото: ТАСС/dpa/Steffen Trumpf

Нобелевский комитет выбрал лауреата премии мира 2025 года до заключения соглашения по сектору Газа. Об этом пишет RT со ссылкой на газету Le Monde.

Последнее заседание комитета, который состоит из пяти человек, прошло 6 октября. Как правило, он принимает решение за несколько дней или недель до объявления лауреата, а последняя встреча проходит незадолго до итоговых уточнений.

Представитель Норвежского Нобелевского института Эрик Осхайм подтвердил AFP, что "последние штрихи были сделаны в понедельник". Новые заседания до объявления лауреата не планируются.

При этом комитет никогда не раскрывает, когда конкретно принимает решение.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп вошел в список кандидатов на получение Нобелевской премии мира. Всего, по данным СМИ, на рассмотрение поступило 338 номинантов, включая 244 физических лица и 94 организации.

Вместе с тем 9 октября стало известно, что лауреатом Нобелевской премии по литературе стал венгерский писатель Ласло Краснахоркаи. Награда была присуждена ему "за убедительное и визионерское творчество".