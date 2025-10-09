Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) взорвали аммиакопровод Тольятти – Одесса во время отступления, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Инцидент произошел примерно в 13:05 9 октября. В результате случившегося был зафиксирован выброс остатков аммиака. Тем не менее никто из солдат Вооруженных сил России не пострадал.

В ведомстве предположили, что украинские военные заранее заминировали ответвление аммиакопровода на 2,5 километра восточнее населенного пункта Русин Яр в ДНР, чтобы замедлить темпы наступления российской армии.

Ранее украинские войска атаковали нефтепровод "Дружба". Это привело к приостановке поставок продукции. Возобновить их удалось лишь через некоторое время.

Однако позже ВСУ вновь атаковали нефтепровод. По данным СМИ, Венгрия и Словакия обратились к Еврокомиссии с просьбой гарантировать энергобезопасность.

В Минэкономики Словакии выразили надежду на стабильную работу нефтепровода и отсутствие дальнейших атак на энергетическую инфраструктуру.

