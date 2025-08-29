Польша пригласила на отдых командира ВСУ, причастного к удару по "Дружбе"

Фото: depositphotos/bogdanwankowicz

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пригласил отдохнуть в своей стране командира Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберта Бровди, предположительно, ответственного за удары по трубопроводу "Дружба".

Правительство Венгрии ранее запретило въезд в Шенгенскую зону для Бровди. В венгерском МИД заявили, что любой, кто посягнет на энергетическую безопасность и суверенитет страны, должен ожидать последствий.

"Командир Мадьяр (позывной Бровди. – Прим. ред.), если вам нужен отдых и Венгрия не пускает вас в страну, пожалуйста, будьте нашим гостем в Польше", – написал Сикорский.

Украинские войска атаковали нефтепровод "Дружба" в ночь на 18 августа, что привело к приостановке поставок продукции. Возобновить их удалось 20 августа.

Несколько дней спустя произошла очередная атака. По данным СМИ, Венгрия и Словакия обратились к Еврокомиссии с просьбой гарантировать энергобезопасность.

Поставки по нефтепроводу возобновились 28 августа. В Минэкономики Словакии выразили надежду на стабильную работу и отсутствие дальнейших атак на энергетическую инфраструктуру.