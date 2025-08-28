Венгрия запретила командиру ВСУ въезд в Шенгенскую зону после атаки на "Дружбу"

Фото: depositphotos/Baloncici

Венгерское правительство запретило въезд в Шенгенскую зону командиру Вооруженных сил Украины (ВСУ), подозреваемому в атаке на нефтепровод "Дружба". Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Любой, кто посягнет на нашу энергетическую безопасность и суверенитет, должен ожидать последствий", – приводит его заявление госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе премьер-министра Золтан Ковач на своей странице в соцсети X.

При этом не уточняется, для кого именно введен запрет.

Украина атаковала нефтепровод "Дружба" в ночь на 18 августа, что привело к приостановке поставок продукции. Возобновить их удалось 20 августа.

Спустя время, 22-го числа, произошла очередная атака. СМИ сообщали, что Венгрия и Словакия обратились к Еврокомиссии с просьбой гарантировать энергобезопасность.

Поставки по трубопроводу "Дружба" возобновились 28 августа. Министр экономики Словакии Дениса Сакова выразила надежду на стабильную работу и отсутствие дальнейших атак на энергетическую инфраструктуру.