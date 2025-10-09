Нетаньяху выразил надежду на возвращение всех израильских заложников

Фото: ТАСС/EPA/POOL/WILL OLIVER

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил надежду, что все израильские заложники будут возвращены домой. Таким образом, он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о подписании первой фазы мирной сделки по сектору Газа.

"С божьей помощью мы вернем их всех домой", – цитирует Нетаньяху издание Times of Israel.

Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС подписали первую фазу мирного плана по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. В качестве первых шагов договоренностей палестинское движение освободит всех заложников в ближайшее время, а Израиль выведет войска на согласованную линию.

В начале октября правительство Израиля отдало распоряжение армии приостановить наступательные действия, направленные на захват города Газа. Активность ЦАХАЛ в зоне боевых действий была сведена к минимуму и ограничена только оборонительными действиями.