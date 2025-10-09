РФ жестко отреагирует на передачу Украине Tomahawk

Фото: ТАСС/Zuma

Россия будет жестко реагировать в случае передачи Украине крылатых ракет Tomahawk. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов.

Он подчеркнул, что в стране готовы к любому развитию ситуации.

"Есть множество модификаций ракет Tomahawk, от которых зависит дальность полета. Специалисты говорят, что без непосредственного участия американцев, причем военнослужащих, пользоваться ракетами Tomahawk невозможно", – приводит слова Чижова ТАСС.

По его словам, полетные данные ракеты должны постоянно актуализироваться с учетом изменений на территории. Однако это возможно только с помощью данных спутниковой разведки, которая отсутствует у Украины.

Кроме того, полет ракеты контролируется, что требует непосредственного участия специалистов.

"И тут мы будем смотреть, как себя поведут США. И жесткость, и адекватность, и соразмерность нашей реакции, я убежден, американской администрации известна", – сказал Чижов.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что практически принял решение по возможным поставкам Tomahawk Украине. По его словам, перед этим он намерен выяснить, как именно Киев хочет их использовать.

Россия призвала Соединенные Штаты "трезво и здраво" подойти к вопросу поставок такого вооружения. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков уточнял, что появление этих систем будет означать "качественное изменение обстановки".

В свою очередь, официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что использование такого вооружения невозможно без прямого участия американских военных. Соответствующее решение США нанесет непоправимый ущерб российско-американским отношениям.