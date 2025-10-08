Эксперт Степанов: военное сотрудничество России с Кубой может стать ответом на Tomahawk

Фото: 123RF/zhukovsky

Ратификация соглашения о военном сотрудничестве между Россией и Кубой может расцениваться как ответ на угрозы о поставках Украине ракет Tomahawk. Об этом заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

По его словам, речь идет о симметричной реакции, так как соглашение максимально расширяет сотрудничество.

"<…> позволяет в рамках двустороннего взаимодействия по согласованию с правительством Республики Куба размещать практически любые наступательные системы на территории острова", – приводит слова Степанова ТАСС.

Как отметил эксперт, поставка на Кубу современных видов вооружений была бы оправданным ответом на действия НАТО в целом. Это позволит создать эффективный инструмент сдерживания, способный достичь стратегически важных объектов на территории США.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп практически принял решение по возможным поставкам крылатых ракет Украине. Однако перед этим глава Белого дома хочет выяснить, как именно Киев планирует их использовать.

В ответ на это Владимир Путин предупредил, что возможное решение Штатов по вопросу о Tomahawk чревато разрушением отношений с Россией. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал серьезным витком эскалации поставку Tomahawk Украине. Он также подчеркнул, что такой шаг все равно не изменит ситуацию на фронте.