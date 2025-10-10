Ушаков: РФ готова к шагам навстречу по Украине, но нужна работа США с ЕС и Киевом

Фото: kremlin.ru

Россия по итогам саммита на Аляске готова к определенным шагам навстречу в вопросе украинского урегулирования, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с "Коммерсантом".

Однако он подчеркнул, что для этого необходима работа Вашингтона со странами Европы и Украиной. При этом Ушаков отметил, что Россия пошла "на определенные уступки" в ходе встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

"Если добиться того, о чем мы говорили, с чем американцы согласились, то мы придем к мирному регулированию", – указал помощник Владимира Путина.

Ушаков также назвал итоги встречи на Аляске "основой всех договоренностей", поскольку они позволяют собирать ключевые моменты "как кубики" и "решать проблемы".

Помимо этого, дипломат подчеркнул, что с американской стороны "есть готовность пробивать" то, о чем договорились главы РФ и США. По мнению Ушакова, это указывает на то, что потенциал саммита в Анкоридже "совершенно не исчерпан".

"Дональд Трамп тоже все-таки, можно сказать, во многом разобрался, у него существует понимание проблемы", – заключил политик.

При этом ранее в Кремле отмечали, что диалог между Россией и Штатами по урегулированию поставлен на "серьезную паузу", а со стороны Киева так и не поступило никакого субстантивного ответа по проекту договора и предложению по рабочим группам в рамках договоренностей в Стамбуле.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также указывал, что Москва констатирует "не очень хорошее развитие" по вопросу урегулирования украинского конфликта, исходя из поведения Киева.

По его словам, Украина "не отдает себе отчета" в том, что переговорные позиции ежедневно ухудшаются. Несмотря на это, Россия продолжает стремиться к мирному урегулированию.

