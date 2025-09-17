Психолог Самбурский: идеальный отпуск должен длиться не менее 28 дней

Российским работникам предложили увеличить отпуск с 28 до 35 дней. С такой инициативой выступила группа депутатов Госдумы. Реально ли это и как правильно отдыхать уже сейчас, разбиралась Москва 24.

"Кто будет работать?"

Депутаты Госдумы готовят законопроект об увеличении минимальной продолжительности оплачиваемого отпуска с 28 до 35 календарных дней. С соответствующей инициативой выступил парламентарий Николай Новичков.

"Законопроект по увеличению оплачиваемого отпуска гражданам до 35 дней совершенно необходим по причине того, что радикально выросла стрессоемкость рабочего процесса, рабочего времени. И, грубо говоря, срок, который определялся ранее для восстановления трудоспособности человека в 28 дней, конечно, уже устарел", – заявил он.

По его словам, увеличение дней отдыха необходимо не только гражданам предпенсионного возраста, но и молодым работникам и людям среднего возраста.





Николай Новичков депутат Госдумы от фракции "Справедливой России – За правду" Будем над этим работать. Думаю, что в эту сессию этот законопроект внесем. Дальше будем отстаивать его в комитетах, во фракциях для того, чтобы была поддержка. Посмотрим, как будут реагировать наши коллеги депутаты. Уверен, что такая мера социального развития нашими гражданами будет оценена.

Инициатива вызвала неоднозначные реакции. Например, Московская федерация профсоюзов поддержала идею.

"Нам важно, чтобы трудящиеся могли полноценно отдыхать и восстанавливать силы, а также проводить больше времени с семьей. <...> Уже пятый год мы наблюдаем тревожную тенденцию: люди стали работать больше, например по 12 или даже 16 часов. Особенно это актуально для организаций, где нет профсоюзов", – сказал ТАСС зампредседателя организации Сергей Чиннов.

Однако замглавы Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков отметил, что увеличение отпуска может усугубить имеющийся в стране дефицит кадров.

"Профсоюзы, конечно, выступают за то, чтобы россияне больше отдыхали, особенно не за свой счет, а в порядке оплачиваемого отпуска. Проблема в том, что сейчас у нас в стране явный недостаток трудовых ресурсов. Это известная экономическая проблема. И в случае если увеличивается отпуск, то встает вопрос, кто будет работать в то время, когда люди будут в отпусках", – сказал он в разговоре с агентством.

По словам Шершукова, федерация поддержит такое предложение, когда ситуация на рынке труда будет это позволять.

"Инициатива не жизнеспособна"

Дополнительные дни отпуска и так полагаются тем, кто работает вне нормальных условий труда. Об этом в беседе с Москвой 24 напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Я думаю, что эта инициатива не до конца просчитана и продумана, потому что на самом деле у нас, если хорошо посчитать, вполне достаточное количество оплачиваемых дней отпуска. 28 календарных – это при нормальных условиях труда. Если условия отличаются от нормальных, то и количество оплачиваемых дней отпуска увеличивается", – отметила она.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов При этом дополнительную часть нельзя компенсировать оплатой, ее можно только отгулять. И это очень важно, потому что, например, для педагогов с повышенной психофизиологической нагрузкой очень важно отдохнуть, чтобы не выгореть. То же самое касается врачей, экипажей летных судов, которые у нас работают с особыми условиями труда.

Также депутат подчеркнула, что в 2025 году фонд рабочего времени составляет 247 рабочих дней.

"Если отнять 28 календарных дней отпуска, то у нас получается 219 рабочих – это примерно 18 рабочих дней в месяц. Также человек может пару раз взять больничный. Поэтому, на мой взгляд, увеличивать отпуск – это большая жадность", – сказала она.

В такой ситуации работодатели будут обязаны оплачивать работникам дополнительную неделю отпуска, что увеличит себестоимость выпускаемой продукции, добавила Бессараб.

"Я думаю, что эта инициатива не жизнеспособна", – заключила она.

При этом юрист по трудовому праву Галина Енютина отметила, что сегодня многие россияне не используют и те 28 отпускных, которые им положены.

"Люди не отгуливают свои дни, чтобы получить компенсацию. Важно научить их думать о том, что им требуется отпуск, и приучить работодателей к тому, чтобы они этот отпуск предоставляли. Можно увеличивать сроки хоть до 50, хоть до 60 дней, но если люди в это время будут работать, то это не отдых", – сказала она Москве 24.

С тем, что многие не умеют отдыхать, согласился и клинический психолог Станислав Самбурский.

"Любому организму нужна перезагрузка. Когда мы берем коротенькие три дня – это не отдых. Нужен большой блок отдыха", – сказал он в беседе с Москвой 24.





Станислав Самбурский клинический психолог Для полноценного восстановления отпуск должен быть минимум две недели одним неделимым блоком, а лучше даже три. Но идеальное терапевтическое восстановление – это полноценные 28 дней одним блоком.

Психолог пояснил, что любой отпуск можно поделить на три фазы.

"Первая неделя – адаптация. У людей интеллектуального труда все бултыхается в голове, спать не могут, продолжают проверять почту и так далее. Вторая неделя – расслабление. Человек видит, что его не собираются увольнять, начинается расслабление. Психика начинает отпускать стресс, и появляются первые робкие ощущения отдыха. Третья неделя – восстановление: идет накопление ресурсов. Меняется настроение в лучшую сторону, появляется энергия, эффективность", – сказал Самбурский.

Также важно соблюдать и правила эффективного отдыха, которые помогут абстрагироваться от рабочей обстановки, подчеркнул специалист.

"Необходимо полностью отключиться. Никаких электронных писем. Без вас обойдутся, вы не "скорая помощь", – подчеркнул он.





Станислав Самбурский клинический психолог Важно также чередовать активность, активный и пассивный виды отдыха. И никогда не стоит резко возвращаться в работу. Очень плохо, если человек прилетает в ночь с воскресенья на понедельник и с утра выходит на работу.

Крайне важно постепенно готовиться к выходу в офис, что поможет избежать постотпускного синдрома, заключил Самбурский.