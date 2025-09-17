Депутат ГД Бессараб назвала большой жадностью увеличение отпуска до 35 дней

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Увеличение отпуска до 35 дней – большая жадность, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Москвой 24.

Она подчеркнула, что инициатива не продумана до конца. По словам парламентария, 28 дней – достаточный период оплачиваемого отпуска при нормальных условиях труда. При этом если они отличаются, то и количество отпускных дней увеличивается. Бессараб также напомнила, что дополнительную часть отдыха нельзя компенсировать оплатой, только "отгулять".

"И это очень важно, потому что, например, для педагогов с повышенной психофизиологической нагрузкой очень важно отдохнуть, чтобы не выгореть. То же самое касается врачей, экипажей летных судов, которые у нас работают с особыми условиями труда", – отметила депутат.

Она добавила, что при нормальных условиях труда в 2025 году фонд рабочего времени составляет 247 рабочих дней, а с учетом 28 дней отпуска – 219, то есть около 18 рабочих дней в месяц. Кроме того, сотрудник может несколько раз взять больничный.

"Поэтому, на мой взгляд, увеличивать отпуск – это большая жадность. Работодатели при этом будут обязаны еще неделю доплачивать работникам, что конечно увеличит себестоимость выпускаемой продукции. Я думаю, что эта инициатива не жизнеспособна, потому что просто не просчитана", – заключила Бессараб.

Предложение об увеличении отпуска до 35 дней только готовятся внести в Госдуму. Депутат Николай Новичков объяснял, что данный законопроект нужен из-за роста уровня стресса на работе. При этом привычный срок отпуска он назвал устаревшим.

Инициативу поддержала Московская федерация профсоюзов. Как отметил зампредседатель организации Сергей Чиннов, многие стали работать больше, например по 12 или даже 16 часов.

