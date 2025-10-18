Современное образовательное пространство открыли в Финансовом университете в Москве

Современное образовательное пространство открыли на одной из кафедр в Финансовом университете в Москве. Там оборудовали зону коворкинга, лекторий, цифровую лабораторию и комнату для вебинаров.

Программы обучения на кафедре банка ПСБ подготовили самые разнообразные. Студентов ждут не только классические форматы в виде лекций и семинаров, но также конференции, мастер-классы, олимпиады и хакатоны, бизнес-игры, конкурсы, мероприятия по финансовой грамотности, дни карьеры.

