В ГД внесен проект обращения по ограничению пальмового масла в детском питании

Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства внес на рассмотрение нижней палаты парламента проект обращения по вопросу введения ограничений на использование пальмового масла в детском питании. Он доступен в думской электронной базе.

Документ направлен председателю правительства России Михаилу Мишустину.

Парламентарии указали на недостаточный контроль за качеством пальмового масла, а также соблюдением его маркировки и информированием о составе продукции.

Например, участились случаи с маркировкой молокосодержащих продуктов как молочных. По мнению депутатов, это ограничивает право граждан на осознанный выбор продуктов питания и создает предпосылки для возникновения социальной напряженности.

Кроме того, ГД просит кабмин предоставить позицию по повышению ставки ввозной таможенной пошлины и введению акцизов на пальмовое масло.

Ранее в России предложили маркировать продукты с высоким содержанием сахара и трансжиров, в том числе чипсы и газировку. Как считает замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб, провести маркировку можно с помощью ценников и через обязательство производителей информировать о вреде продукции на упаковке.